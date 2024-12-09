Сетевое издание|18+|Понедельник|9 дек 2024|19:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Главу Кузнецка возмутили «фантазии» горожан об искусственной елке

Печать
Telegram

Позиция жителей Кузнецка, которые высказались за покупку и установку на площади искусственной елки, возмутила главу города Сергея Златогорского.

«У нас елок живых еще лет на 20 вперед, которые переросли и которые так и так надо будет срубать и куда-то утилизировать. Они мешают: где-то фундамент начинают подрывать, где-то там заслоняют, где-то аварийность - падают. Так и так их пилить. Люди сами просят: слушайте, возьмите мою елку, я ее дарю, потому что она мне мешает», - рассказал он на планерке в администрации в понедельник, 9 декабря.

Покупку дорогой искусственной елки Сергей Златогорский назвал фантазией и заявил, что ему есть на что потратить бюджетные деньги. В качестве примеров он привел текущие крыши в детсадах и школах, необходимость заменить в них окна или батареи.

«Поэтому пусть дебатируют сами с собой. Я знаю, что я делаю. Нормальная елка стоит, и будет красиво и весело. Если у кого есть лишние деньги - вон на СВО пожалуйте. У меня их нет, совершенно точно могу сказать. Они [елки] у нас бесплатно. Если где-то покупают елки, деньги на это тратят, то у меня все бесплатно», - подчеркнул глава города.

Новогоднюю елку на площади в Кузнецке установили 7 декабря. Дерево высотой 11 метров подарил городу житель Южного микрорайона.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из TG-канала Сергея Златогорского
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте