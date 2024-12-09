Главу Кузнецка возмутили «фантазии» горожан об искусственной елке

09.12.2024 | 18:59

Позиция жителей Кузнецка, которые высказались за покупку и установку на площади искусственной елки, возмутила главу города Сергея Златогорского.

«У нас елок живых еще лет на 20 вперед, которые переросли и которые так и так надо будет срубать и куда-то утилизировать. Они мешают: где-то фундамент начинают подрывать, где-то там заслоняют, где-то аварийность - падают. Так и так их пилить. Люди сами просят: слушайте, возьмите мою елку, я ее дарю, потому что она мне мешает», - рассказал он на планерке в администрации в понедельник, 9 декабря.

Покупку дорогой искусственной елки Сергей Златогорский назвал фантазией и заявил, что ему есть на что потратить бюджетные деньги. В качестве примеров он привел текущие крыши в детсадах и школах, необходимость заменить в них окна или батареи.

«Поэтому пусть дебатируют сами с собой. Я знаю, что я делаю. Нормальная елка стоит, и будет красиво и весело. Если у кого есть лишние деньги - вон на СВО пожалуйте. У меня их нет, совершенно точно могу сказать. Они [елки] у нас бесплатно. Если где-то покупают елки, деньги на это тратят, то у меня все бесплатно», - подчеркнул глава города.

Новогоднюю елку на площади в Кузнецке установили 7 декабря. Дерево высотой 11 метров подарил городу житель Южного микрорайона.