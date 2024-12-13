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Общество

В Пензе ищут родственников стрелка Василия Сотова

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Разыскиваются родственники красноармейца Василия Андреевича Сотова, родившегося в Пензе в 1903 году.

Во время Великой Отечественной войны он был стрелком 1261-го стрелкового полка 381-й стрелковой дивизии. Пензенец погиб 14 ноября 1943 года в Витебской области.

Память Василия Сотова планируют увековечить на братской могиле на территории Городокского района Витебской области (Беларусь).

«Любую информацию о родственниках красноармейца просят направить на электронную почту marudowv@pmpu.oblgas.by», - сообщили в администрации Пензы.

Ранее в Пензенской области искали родственников красноармейца Николая Тимофеевича Кочетова, погибшего в бою 19 августа 1943 года. Найти их не удалось. 10 декабря останки солдата захоронили на Мироносицком кладбище в Пензе.

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