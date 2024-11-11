Разыскиваются родственники красноармейца Николая Кочетова

11.11.2024 | 13:41

В Пензенской области ищут родственников красноармейца Николая Тимофеевича Кочетова, погибшего в бою 19 августа 1943 года. Его останки обнаружили нижегородцы из поискового отряда «Медведь» 16 октября.

Личность бойца удалось установить по медали «За отвагу».

Николай Кочетов родился в 1901 году в селе Карповка Сердобского района. В 1941-м он был призван на фронт Сердобским районным военным комиссариатом. Дома у мужчины осталась жена Анна.

Николай Кочетов служил в 87-м стрелковом полку 26-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта.

«Любую информацию о родственниках красноармейца просят сообщить председателю регионального отделения «Поискового движения России» Ларисе Казаковой по телефону 8-927-367-26-50», - оповестили в администрации Пензы.