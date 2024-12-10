Губернатор прокомментировал повышение стоимости проезда в Пензе

10.12.2024 | 18:47

Губернатор Олег Мельниченко во время прямой линии 10 декабря прокомментировал повышение стоимости проезда в Пензе, произошедшее в начале месяца.

Цены выросли до 30 рублей и в автобусах, и в троллейбусах. В последних горожане ощутили повышение сильнее, ведь поездка подорожала сразу на 10 рублей.

«Я противник того, чтобы поднимать и накручивать тарифы, это болезненно воспринимается, я это знаю. Но дорожают запчасти, электроэнергия, необходимо поддерживать контактную сеть», - отметил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул: идет работа над тем, чтобы основную массу маршрутов перевести на регулируемый тариф, то есть систему прямого дотирования из бюджета.

«Перевозчики загнули: давайте 38 [рублей]. Мы говорим: нет, давайте обоснованную цену. Когда посчитали, оказалось, что не более 30 рублей.

Мы на это [на 38 рублей] не пошли, потому что мы сознательно пошли на то, что мы региональным бюджетом дотируем перевозки», - добавил он.