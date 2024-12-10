Губернатор назвал бестактным шумное празднование Нового года

10.12.2024 | 17:49

Пензенцы пожаловались на использование пиротехники и пуск фейерверков на прямой линии с губернатором Олегом Мельниченко. Они попросили главу региона принять какие-то меры к нарушителям, запретить продавать эти товары.

По словам пензенцам, особенно тяжело в новогоднюю ночь. Есть районы, где взрывы не смолкают до утра.

Олег Мельниченко напомнил, что в области с 31 июля 2023 года действует запрет на использование пиротехники, и апеллировал к активной позиции граждан, которые должны сообщать о нарушителях в полицию.

«Нужно ставить в известность органы внутренних дел, на это будут реагировать. Под запрет попадают и юридические, и физические лица. Он действует, нужно организовать правоприменение. Оно, в принципе, уже организовано. Круг лиц уже привлекли к ответственности, они уплатили большие штрафы», - отметил Мельниченко.

Также губернатор призвал жителей области отказаться от фейерверков во время празднования Нового года.

«Мне кажется, весьма бестактно устраивать шумные праздники в то время, когда наши ребята находятся на передовой», - подчеркнул Мельниченко.

Он также призвал пензенцев отметить праздник в кругу семьи, посвятить время родным и близким людям.

«Я прошу всех, кто меня видит, слышит, это понять, осознать. Надо максимально исключить применение пиротехники», - обратился к жителям региона Мельниченко.

Напомним, что за использование пиротехники грозит штраф: для физических лиц - 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 10-50 тысяч, для юрлиц - от 300 тысяч до 1 млн рублей.