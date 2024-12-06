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Общество

В Пензенской области будут усиленно охранять ели и сосны

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В Пензенской области в предновогодний период усилят охрану деревьев хвойных пород. Соответствующее распоряжение регионального правительства было подписано 4 декабря.

В период с 10 по 31 декабря минлесхоз должен вести патрулирование на лесных участках, где возможны незаконные рубки.

Руководителям органов местного самоуправления рекомендовано для удовлетворения потребности населения в новогодних елках и наборах хвойных веток организовать специальные площадки для их продажи.

Ранее администрация Пензы со ссылкой на информацию от предпринимателей обнародовала цены, по которым планируется отпускать елки в декабре. «Средняя стоимость сосны составит 1 300 рублей за дерево высотой от 1,3 м до 1,5 м, 1 700 рублей - от 1,7 м до 1,8 м, 1 900 рублей - от 1,9 м до 2 м», - уточнили в мэрии.

В Пензе будут работать более 70 точек по продаже елок. Базары должны иметь ограждение, освещение и новогоднее оформление. Наличие вывески с информацией о продавце, режиме работы и розничных ценах на продукцию обязательно.

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