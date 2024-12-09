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Общество

Онкобольные пензенцы смогут задать вопросы министру

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Онкобольные пензенцы смогут лично задать вопросы министру здравоохранения области Вячеславу Космачеву. Он проведет выездной прием.

Встречаться с гражданами министр будет 17 декабря с 10:00 в кабинете главного врача на 3-м этаже поликлиники онкодиспансера (проспект Строителей, 37а).

«На прием могут обратиться жители области, которые хотят задать вопросы по нарушению сроков госпитализации в онкологический диспансер, назначения необходимых обследований для подтверждения или опровержения онкодиагноза, обеспечению лекарственными препаратами онкологических пациентов, а также иные вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи пациентам онкологического профиля», - сообщили в региональном минздраве.

Запись на прием начнется со вторника, 10 декабря, и продлится до пятницы, 13-го числа. Звонить нужно по телефону 63-95-16 с 10:00 до 14:00.

Ранее в медучреждениях Пензенской области провели акцию «День открытых дверей». Ее посвятили профилактике и ранней диагностике рака кожи и видимых слизистых.

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Источник — фото регионального минздрава
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