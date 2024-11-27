Врачи приглашают пензенцев обследоваться на рак кожи

27.11.2024 | 08:17

В субботу, 30 ноября, во всех медучреждениях Пензенской области проведут акцию «День открытых дверей». Она посвящена профилактике и ранней диагностике рака кожи и видимых слизистых.

Всех желающих проконсультируют врачи-дерматовенерологи, акушеры-гинекологи, а также стоматологи.

«Записаться на обследование рекомендуем пациентам, у которых имеются безболезненные уплотнения или длительно незаживающие язвы на коже, разрастания в некоторых участках кожи в виде бородавок, изменение цвета давно существующей родинки, появление зуда, покалывания в области родинки, увеличение, уплотнение или кровоточивость родимого пятна, увеличение лимфатических узлов», - рассказали в региональном минздраве.

Записаться на прием нужно через свою медицинскую организацию по месту прикрепления, позвонив в регистратуру по номеру, указанному на сайте учреждения.

Областной онкологический диспансер также поможет выявить рак кожи, в том числе меланому на ранних стадиях. Для этого пензенцам предлагается пройти тест на качество новообразования.

Желающим обследоваться сначала необходимо заполнить форму по ссылке, сделать фото хорошего качества с линейкой возле проблемного места и направить снимок на почту onko.dispanser58@mail.ru, указав фамилию, имя и отчество. Далее специалисты оценят присланные материалы и в ответе на сообщение дадут рекомендации, поставят диагноз.

При подозрении на рак пациента пригласят на прием в онкодиспансер.