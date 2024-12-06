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Общество

Бетонные блоки на проспекте Победы покрасят после жалоб

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В Пензе необходимо каким-то образом выделить бетонные блоки, установленные на проспекте Победы. В темноте водители их не видят, световозвращающие элементы не помогают. Вопрос об этом депутаты гордумы подняли на заседании комиссии в пятницу, 6 декабря.

«Планируете ли вы покрасить эти блоки? Или лампочки повесить?» - спросил Александр Смирнов у заместителя начальника управления ЖКХ Михаила Парастаева.

Тот уточнил, что блоки находятся в ведении МБУ «Пензавтодор», и пояснил: «Такого муниципального задания у них нет».

Бетонные блоки на проспекте Победы покрасят после жалоб

Депутаты подчеркнули, что от автомобилистов поступает много жалоб: световозвращатели залеплены грязью, блоки сливаются с проезжей частью.

Председатель гордумы Денис Соболев попросил УЖКХ решить проблему - пока не пришли морозы, отмыть блоки, нанести на них черно-белую разметку.

Также поступило предложение использовать для окрашивания термопластик, чтобы сделать препятствие еще более заметным.

762 железобетонных блока и более 1 500 световозвращателей на участке проспекта Победы от улицы Минской до Беляева установили летом за 40 млн рублей. Таким образом было исполнено предписание ГАИ, нацеленное на снижение аварийности.

Бетонные блоки на проспекте Победы покрасят после жалоб

Ранее в гордуме высказывали сомнения по поводу целесообразности конструкции. «Мы занимаемся тем, что магистрали, которые связывают один конец города с другим, начинаем заужать. Летом еще терпимо, а что будет зимой? Чем мотивировались, когда ставили?», «Как бы у нас и хуже не было из-за этого, потому что могут просто они взлетать над встречной полосой и перелетать туда из-за этих блоков бетонных», - говорили депутаты.

Городские водители также указывали на ряд проблем, которые принесет установка блоков: последствия ДТП станут более тяжелыми, зимой дорога сузится, испортится внешний вид проспекта.

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