Бетонные блоки на проспекте Победы покрасят после жалоб

06.12.2024 | 15:07

В Пензе необходимо каким-то образом выделить бетонные блоки, установленные на проспекте Победы. В темноте водители их не видят, световозвращающие элементы не помогают. Вопрос об этом депутаты гордумы подняли на заседании комиссии в пятницу, 6 декабря.

«Планируете ли вы покрасить эти блоки? Или лампочки повесить?» - спросил Александр Смирнов у заместителя начальника управления ЖКХ Михаила Парастаева.

Тот уточнил, что блоки находятся в ведении МБУ «Пензавтодор», и пояснил: «Такого муниципального задания у них нет».

Депутаты подчеркнули, что от автомобилистов поступает много жалоб: световозвращатели залеплены грязью, блоки сливаются с проезжей частью.

Председатель гордумы Денис Соболев попросил УЖКХ решить проблему - пока не пришли морозы, отмыть блоки, нанести на них черно-белую разметку.

Также поступило предложение использовать для окрашивания термопластик, чтобы сделать препятствие еще более заметным.

762 железобетонных блока и более 1 500 световозвращателей на участке проспекта Победы от улицы Минской до Беляева установили летом за 40 млн рублей. Таким образом было исполнено предписание ГАИ, нацеленное на снижение аварийности.

Ранее в гордуме высказывали сомнения по поводу целесообразности конструкции. «Мы занимаемся тем, что магистрали, которые связывают один конец города с другим, начинаем заужать. Летом еще терпимо, а что будет зимой? Чем мотивировались, когда ставили?», «Как бы у нас и хуже не было из-за этого, потому что могут просто они взлетать над встречной полосой и перелетать туда из-за этих блоков бетонных», - говорили депутаты.

Городские водители также указывали на ряд проблем, которые принесет установка блоков: последствия ДТП станут более тяжелыми, зимой дорога сузится, испортится внешний вид проспекта.