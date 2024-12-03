Пензенского изготовителя масла поймали на обмане покупателей

03.12.2024 | 11:02

Пензенский предприниматель поставил в Санкт-Петербург сливочное масло 82,5% жирности, происхождение которого сомнительно.

На продукте с названием «Традиционное» указали ложные сведения о его качестве и безопасности. Оказалось, что сырье для масла неизвестного происхождения, отследить его невозможно.

Действия бизнесмена не только вводили в заблуждение покупателей, но и нарушали обычаи делового оборота, требования добропорядочности, разумности, справедливости.

Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору передало информацию о недобросовестном поставщике в пензенское УФАС.

«В действиях предпринимателя усмотрены признаки нарушения пункта 2 статьи 14.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В связи с чем Пензенское УФАС России выдало предпринимателю предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о бизнесмене из Заречного, который выпускал сливочное масло «Крестьянское» и «Домашнее подворье». Продукция не соответствовала гигиеническим нормативам и требованиям технических регламентов. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области неоднократно присылало мужчине предостережения, требуя прекратить производство фальсификата, но предприниматель не реагировал. В итоге ведомство обратилось в суд.