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Общество

Для 5 районных больниц решили закупить легковые машины

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Пензенский минздрав планирует приобрести 5 легковых автомобилей. Информация появилась на портале госзакупок 2 декабря.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем электронного аукциона, - 6 570 000 рублей. Предполагается, что 1 машина будет стоить 1 314 000 рублей.

Это должны быть полноприводные автомобили типа универсал с бензиновым двигателем, механической коробкой передач и бортовым компьютером.

Машины после поступления направят в Башмаковскую, Белинскую, Сердобскую, Каменскую и Никольскую районные больницы.

В июне этого года учреждения здравоохранения Пензенской области получили 18 новых санитарных автомобилей марки «Лада». Тогда транспортные средства поступили в Бессоновский, Городищенский, Иссинский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Неверкинский, Никольский, Пензенский, Сосновоборский и Шемышейский районы.

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