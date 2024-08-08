В Пензе сотрудница вуза создала условия для разглашения гостайны

08.08.2024 | 10:34

Жительницу Пензы уличили в создании условий для разглашения государственной тайны.

Женщина, работая в одном из региональных вузов, систематически копировала на компьютер, имеющий выход в интернет, секретные документы. Из-за этого могла случиться утечка охраняемых законом сведений по техническим каналам.

При этом компьютер не был зарегистрирован и не прошел аттестацию в установленном порядке.

Пензячке повезло: проверка показала, что секретные данные не стали достоянием посторонних лиц.

Женщине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова.