Сетевое издание|18+|Среда|27 ноя 2024|13:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Жителям Маяка предложили добираться до центра с пересадкой

Печать
Telegram

Пензенцы с Маяка продолжают жаловаться в социальных сетях на то, что остались без транспортного сообщения после закрытия проезда по улице Ерик.

«59-я и 73-я маршрутки ходят 2 раза - утром и вечером. То есть нужно пешком ходить либо до остановки «Автоколонна» на Измайлова, либо до «Скидкино» на Злобина», - объяснил местный житель в комментариях телеграм-канала ЦУР.

По его словам, до Измайлова нет тротуара и придется идти по грязи. Чтобы добраться до Злобина, нужно преодолеть скользкий металлический мост через старицу, затем следовать по пешеходному тоннелю, в котором периодически отсутствует освещение, далее - по частному сектору, где асфальт скрыт под слоем грязи, а потом - по узкому тротуару вдоль дороги, где автолюбители сильно разгоняются и «так и норовят обрызгать».

«Не говорите про маршрутку № 20, которую сделают подвозящей. Скорее всего, она будет ходить раз в полчаса. Ждать ее, чтобы проехать одну остановку до «Автоколонны», нет смысла», - предупредил пензенец. Он считает, что нужно улучшать условия для пешеходов: сделать тротуар, убрать грязь, поставить освещение, урны, а на мост положить нескользящее покрытие.

Тем не менее в минцифры жителям Маяка посоветовали решать проблему именно с помощью маршрута № 20.

«На период реконструкции железнодорожного моста жители мкр. Маяк могут воспользоваться маршрутом № 20, который следует с конечной остановки «Барковка» в сторону мкр. Маяк, где вы можете осуществить посадку на остановке «Городская больница № 2», «Фабричная» и далее следовать по ул. Тарханова - ул. Транспортной - ул. Измайлова. Осуществить пересадку на остановке «Автоколонна 1546», через которую следуют автобусы большого класса маршрутов № 82с, 93», - сообщил специалист.

Он напомнил: на маршруте № 20 с 25 ноября в будни работают 6 машин с интервалом движения в часы пик 10 минут; в выходные должны быть на линии 4 микроавтобуса, интервал движения - 15 минут. Последний рейс от остановки «Барковка» - в 21:00.

Также жителям Маяка предложено пользоваться маршрутками № 59 и 73, которые с ул. Суворова едут по ул. Чехова - ул. Долгова - Большому Сурскому мосту - ул. Чаадаева - ул. Долгорукова - ул. Кустанайской - ул. Свободы - Горбатову переулку - ул. Тарханова - ул. Измайлова и далее как обычно в обоих направлениях.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте