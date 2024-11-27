Жителям Маяка предложили добираться до центра с пересадкой

27.11.2024 | 11:50

Пензенцы с Маяка продолжают жаловаться в социальных сетях на то, что остались без транспортного сообщения после закрытия проезда по улице Ерик.

«59-я и 73-я маршрутки ходят 2 раза - утром и вечером. То есть нужно пешком ходить либо до остановки «Автоколонна» на Измайлова, либо до «Скидкино» на Злобина», - объяснил местный житель в комментариях телеграм-канала ЦУР.

По его словам, до Измайлова нет тротуара и придется идти по грязи. Чтобы добраться до Злобина, нужно преодолеть скользкий металлический мост через старицу, затем следовать по пешеходному тоннелю, в котором периодически отсутствует освещение, далее - по частному сектору, где асфальт скрыт под слоем грязи, а потом - по узкому тротуару вдоль дороги, где автолюбители сильно разгоняются и «так и норовят обрызгать».

«Не говорите про маршрутку № 20, которую сделают подвозящей. Скорее всего, она будет ходить раз в полчаса. Ждать ее, чтобы проехать одну остановку до «Автоколонны», нет смысла», - предупредил пензенец. Он считает, что нужно улучшать условия для пешеходов: сделать тротуар, убрать грязь, поставить освещение, урны, а на мост положить нескользящее покрытие.

Тем не менее в минцифры жителям Маяка посоветовали решать проблему именно с помощью маршрута № 20.

«На период реконструкции железнодорожного моста жители мкр. Маяк могут воспользоваться маршрутом № 20, который следует с конечной остановки «Барковка» в сторону мкр. Маяк, где вы можете осуществить посадку на остановке «Городская больница № 2», «Фабричная» и далее следовать по ул. Тарханова - ул. Транспортной - ул. Измайлова. Осуществить пересадку на остановке «Автоколонна 1546», через которую следуют автобусы большого класса маршрутов № 82с, 93», - сообщил специалист.

Он напомнил: на маршруте № 20 с 25 ноября в будни работают 6 машин с интервалом движения в часы пик 10 минут; в выходные должны быть на линии 4 микроавтобуса, интервал движения - 15 минут. Последний рейс от остановки «Барковка» - в 21:00.

Также жителям Маяка предложено пользоваться маршрутками № 59 и 73, которые с ул. Суворова едут по ул. Чехова - ул. Долгова - Большому Сурскому мосту - ул. Чаадаева - ул. Долгорукова - ул. Кустанайской - ул. Свободы - Горбатову переулку - ул. Тарханова - ул. Измайлова и далее как обычно в обоих направлениях.