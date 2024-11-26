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Общество

Автомобиль мокшанца против его воли передали в зону СВО

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В зону специальной военной операции из Пензенской области поступил Citroen C4. Машина принадлежала жителю Мокшанского района, осужденному по статье Уголовного кодекса РФ.

«Сотрудником районного отделения судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого имущество, подлежащее конфискации, было описано и передано в Министерство обороны РФ в целях обеспечения потребностей Вооруженных Сил», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

В управлении уверены, что передача конфискованного имущества в Минобороны «будет способствовать решению различных важнейших военных задач».

Как известно, с середины 2022 года по решению суда транспортные средства забирают у водителей, севших за руль после лишения прав. Конфискации не препятствует даже невыплаченный автокредит.

Если до вынесения приговора владелец машины успевает оформить документы по ее продаже или дарению, суд конфискует денежную сумму, соответствующую стоимости автомобиля.

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Источник — фото областного УФССП РФ
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