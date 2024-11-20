Синоптики предупредили пензенцев об опасности 21 ноября

21 ноября в Пензенской области из-за сильного южного ветра объявляется желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу. Порывы будут достигать 20 метров в секунду.
Об этом сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на четверг ожидается -3...+2 градуса, днем воздух прогреется до +2...+7. Когда стемнеет, показатели практически не изменятся - будет +1...+6.
О нехарактерном для ноября температурном фоне метеорологи уже предупреждали. Усиление ветра и прекращение осадков объяснялось повышением атмосферного давления.
В старину подмечали: если 21 ноября день выдался ясным, зимой будут трескучие морозы; если рассвет наступил раньше обычного, быть стуже.
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