Сетевое издание|18+|Среда|20 ноя 2024|23:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Синоптики предупредили пензенцев об опасности 21 ноября

Печать
Telegram

21 ноября в Пензенской области из-за сильного южного ветра объявляется желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу. Порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Об этом сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг ожидается -3...+2 градуса, днем воздух прогреется до +2...+7. Когда стемнеет, показатели практически не изменятся - будет +1...+6.

О нехарактерном для ноября температурном фоне метеорологи уже предупреждали. Усиление ветра и прекращение осадков объяснялось повышением атмосферного давления.

В старину подмечали: если 21 ноября день выдался ясным, зимой будут трескучие морозы; если рассвет наступил раньше обычного, быть стуже.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте