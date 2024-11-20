Синоптики предупредили пензенцев об опасности 21 ноября

20.11.2024 | 22:00

21 ноября в Пензенской области из-за сильного южного ветра объявляется желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу. Порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Об этом сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг ожидается -3...+2 градуса, днем воздух прогреется до +2...+7. Когда стемнеет, показатели практически не изменятся - будет +1...+6.

О нехарактерном для ноября температурном фоне метеорологи уже предупреждали. Усиление ветра и прекращение осадков объяснялось повышением атмосферного давления.

В старину подмечали: если 21 ноября день выдался ясным, зимой будут трескучие морозы; если рассвет наступил раньше обычного, быть стуже.