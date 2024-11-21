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Общество

Угрозу затопления части села Поим собираются устранить

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Часть села Поим Белинского района может затопить. Чтобы предотвратить ЧП, собираются капитально отремонтировать гидротехническое сооружение.

Работы запланировано провести с 2025 по 2026 год, сообщили в Минлесхозе Пензенской области.

Проектная документация уже готова и сейчас передается заказчику - управлению строительства и дорожного хозяйства области.

«Из-за неисправности гидротехнического сооружения администрация Белинского района поддерживает минимальный уровень воды в пруду», - пояснили в министерстве.

В регионе некоторые плотины нуждаются в ремонте. Так в начале октября сооружение обновили в Сердобском районе.

Местные жители заметили внезапное обмеление реки Сердобы и забили тревогу. В районной администрации вначале причиной явления назвали знойное лето. После выяснилось, что вода ушла из-за резкого ухудшения пропускной способности плотины.

Кроме того, специалисты собираются рассчитать степень износа бесхозных гидротехнических сооружений в Бековском, Земетчинском и Пензенском районах.

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Источник — фото областного минлесхоза
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