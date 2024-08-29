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Общество

В регионе определят степень износа гидротехнических сооружений

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В Пензенской области собираются рассчитать потенциальный ущерб при аварии на бесхозных гидротехнических сооружениях.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, речь идет об объектах в Бековском, Земетчинском и Пензенском районах.

Обследование позволит определить потенциальную опасность каждого сооружения, предупредить последствия аварии.

За последние месяцы в России произошло несколько прорывов дамб. Самое известное ЧП случилось в начале апреля в Орске Оренбургской области. Причиной объявили резкий подъем воды в реке Урал, с которым сооружение не справилось. В результате тысячи домов оказались затопленными.

В конце июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области после обильных осадков и увеличения притока воды смыло плотину.

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Источник — фото регионального минлесхоза
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