В регионе определят степень износа гидротехнических сооружений

29.08.2024 | 18:56

В Пензенской области собираются рассчитать потенциальный ущерб при аварии на бесхозных гидротехнических сооружениях.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, речь идет об объектах в Бековском, Земетчинском и Пензенском районах.

Обследование позволит определить потенциальную опасность каждого сооружения, предупредить последствия аварии.

За последние месяцы в России произошло несколько прорывов дамб. Самое известное ЧП случилось в начале апреля в Орске Оренбургской области. Причиной объявили резкий подъем воды в реке Урал, с которым сооружение не справилось. В результате тысячи домов оказались затопленными.

В конце июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области после обильных осадков и увеличения притока воды смыло плотину.