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Общество

Стала известна новая причина обмеления Сердобы

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В администрации Сердобского района назвали новую причину обмеления Сердобы. Тема на протяжении нескольких дней обсуждалась в группе губернатора во «ВКонтакте».

Об осушении реки 9 октября сообщили жители Сердобска. Они назвали случившееся экокатастрофой: русло обнажилось, а рыба и другие речные обитатели погибли.

Изначально значительное снижение уровня воды связали с длительной знойной погодой летом и аномально жарким сентябрем и началом октября, а также отсутствием осадков.

Такое объяснение не устроило одну из подписчиц главы региона.

«Вы серьезно считаете, что река Сердоба могла обмелеть за ОДИН день из-за того, что не было осадков в сентябре и октябре? Она же не постепенно мелела, это произошло за ОДИН день. А вопрос: зачем закрыли задвижки на плотине? С какой целью начали производить накопление воды перед плотиной? Задвижки были открыты все лето, и с руслом реки все было более или менее нормально», - написала Анна М.

Представитель администрации Сердобского района подтвердил, что снижение уровня воды в Сердобе 8-9 октября было вызвано резким ухудшением пропускной способности плотины.

«В целях ее восстановления администрацией Сердобского района 9 октября были проведены необходимые работы. В настоящее время проводится проверка по факту ухудшения пропускной способности плотины», - говорится в ответе.

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Источник — фото Den Den со страницы Олега Мельниченко во «ВКонтакте»
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