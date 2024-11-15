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Общество

В Заречном введены дополнительные рейсы автобусов № 101 и 103

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В Заречном автобусы № 101 и 103, доставляющие жителей закрытого города в Пензу и обратно, продолжают ходить по измененному расписанию. Причина нехватки общественного транспорта - высокая заболеваемость среди водителей.

С конца октября первый автобус № 101 трогается из Заречного в 6:00 и ходит ровно через час до 15:00, а затем с таким же интервалом - с 15:55. С Пензы-I первая машина отъезжает в 7:00, последняя - в 23:00 (в 16:00 автобуса нет).

Автобус № 103 утром отправляется из Заречного в 5:30, с Пензы-I - в 6:30. Машины ходят каждый час до 21:30 (из Заречного) и 22:30 (обратно).

В администрации закрытого города сообщили, что с 15 ноября введены дополнительные рейсы.

Автобус № 101 отъезжает из Заречного в 7:30 и - от остановки «58-й кв.» - в 17:25, из Пензы - в 8:30 и в 18:30.

Машина 103-го маршрута отправляется из закрытого города в 7:45, 17:15 и 17:45, из Пензы - в 8:45, 18:15 и 18:45.

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