В МЧС рассказали о содержимом «тревожного чемоданчика»

11.10.2022 | 16:59

Тревожная обстановка в мире заставляет некоторых россиян задуматься о сборе необходимых вещей на случай внештатных ситуаций. Эксперты считают, что в этом нет ничего плохого.

«Тревожный чемоданчик» должен быть всегда под рукой, считают специалисты. Так принято называть комплект вещей первой необходимости, продуктов и медикаментов, собранных заранее на случай ЧС.

Он поможет для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар.

Специалисты указывают, что заранее собранный набор вещей поможет сэкономить драгоценное время в экстренной ситуации, обеспечит автономное существование человека при возникновении внештатных ситуаций, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой.

«Тревожный чемоданчик» может быть собран в нескольких вариантах. Это зависит от места проживания человека или его желания.

В МЧС рекомендуют иметь «тревожный чемоданчик» под рукой в следующих случаях. Если человек проживает в:

- районе (зоне) возможных землетрясений (и/или цунами);

- районе (зоне) повторяющихся серьезных наводнений (половодье);

- районе (зоне) серьезных площадных лесных пожаров;

- районе (зоне) проживания в пределах предприятий, работающих с вредными веществами;

- зоне, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов;

- других проблемных регионах.

Существует «легкий комплект». В него входят фонарик, портативный радиоприемник, комплект батареек, универсальный нож с набором инструментов, охотничьи или обычные спички в водонепроницаемом мешке или пакете, наличные деньги, документы и аптечка.

В набор средств первой медицинской помощи входят: индивидуальные перевязочные пакеты, набор бактерицидных пластырей, клей БФ - используется вместо йода и зеленки, образует на ране защитную пленку, препараты, снижающие болевой синдром (зубная и головная боль, боль при травмах, ожогах, лихорадочное состояние), антибиотики широкого спектра действия, препараты, используемые при различных интоксикациях и отравлениях, диарее, дизентерии, например активированный уголь.

Средства для лечения острой и хронической диареи, противомикробные средства, лекарства, применяемые при аллергии, набор прописанных врачом лекарств, принимаемых периодически или постоянно.

Следует запастись водой и продуктами на пару суток. Предпочтение стоит отдать калорийным продуктам.

А вот для сбора полного комплекта «тревожного чемоданчика» потребуются значительные средства.

Необходимо иметь дома рюкзак или сумку объемом около 30 литров. Кроме выше перечисленных позиций в «тревожный чемоданчик» следует добавить: необходимый минимум одежды, включая термобелье, предметы гигиены, средства индивидуальной защиты (респиратор, изотермическое покрывало, дождевик), веревку, спальник, влагоустойчивый коврик, таблетки для дезинфекции воды, инструменты (топорик, ножовка), охотничий нож, одноразовую посуду, котелок, газовую туристическую горелку с баллончиком, ремонтный комплект (нитки, иголки), маленький блокнот и карандаш, компас, подробную карту местности.

В МЧС рекомендуют иметь палатку. Из рюкзаков следует отдать предпочтение моделям со светоотражающими полосами, ведь в случае чрезвычайной ситуации это должно привлечь внимание спасателей.

«Следует отказаться от камуфляжного цвета, так как в случае вооруженного конфликта человека с таким рюкзаком могут принять за участника боевых действий», - отмечают в МЧС.

При сборе полного комплекта «тревожного чемоданчика» стоит увеличить количество продуктов. Главное правило: компактность упаковки и длительный срок хранения.

«Рекомендуется взять сухофрукты (сушеные бананы, инжир, курага), орехи, орехово-фруктовые смеси, шоколад. Эти продукты очень калорийны и помогут Вам «продержаться» несколько дней, при этом они не тяжелые и занимают мало места. Для маленьких детей необходимо подготовить детское питание, сухое молоко и смеси. И для детей, и для взрослых рекомендуется взять поливитамины - из расчета 1 штука в день на одного», - подчеркнули в МЧС

Не рекомендуется для рациона «тревожного чемоданчика» выбирать консервированные продукты – железные банки весят много, а питательная ценность консервов не выше, чем у перечисленных выше продуктов.

Запас воды следует делать из расчета минимум литр в сутки на человека. Расходовать ее нужно экономно и стараться пополнять запас при каждом удобном случае, резюмировали в МЧС.