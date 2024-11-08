«Пензавтодор» готовится к закупке 4580 тонн соли

08.11.2024 | 17:29

МБУ «Пензавтодор» готовится к зиме. В пятницу, 8 ноября, завершился электронный аукцион на поставку соли для промышленных целей.

Начальная (максимальная) стоимость контракта, который заключат с победителем торгов, - 39 млн 891 тыс. 800 рублей. На эту сумму заказчик планирует купить 4 580 тонн соли (минерального галита). Срок поставки - с 2 января по 15 февраля.

Сейчас комиссия обрабатывает поступившие заявки.

Прошлой зимой пензенцы часто жаловались на отсутствие соли на тротуарах и проезжей части. По их словам, на дороги нередко высыпали лишь песок, появлялась «каша». Лед же не таял, из-за чего страдали и водители, и пешеходы.

Горожане даже предположили, что все запасы противогололедных материалов исчерпаны. Из-за наледи и колейности на множестве улиц города, в том числе центральных, осложнялась дорожная ситуация, возникали пробки.