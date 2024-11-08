Сетевое издание|18+|Пятница|8 ноя 2024|17:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Пензавтодор» готовится к закупке 4580 тонн соли

Печать
Telegram

МБУ «Пензавтодор» готовится к зиме. В пятницу, 8 ноября, завершился электронный аукцион на поставку соли для промышленных целей.

Начальная (максимальная) стоимость контракта, который заключат с победителем торгов, - 39 млн 891 тыс. 800 рублей. На эту сумму заказчик планирует купить 4 580 тонн соли (минерального галита). Срок поставки - с 2 января по 15 февраля.

Сейчас комиссия обрабатывает поступившие заявки.

Прошлой зимой пензенцы часто жаловались на отсутствие соли на тротуарах и проезжей части. По их словам, на дороги нередко высыпали лишь песок, появлялась «каша». Лед же не таял, из-за чего страдали и водители, и пешеходы.

Горожане даже предположили, что все запасы противогололедных материалов исчерпаны. Из-за наледи и колейности на множестве улиц города, в том числе центральных, осложнялась дорожная ситуация, возникали пробки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте