Минздрав: Запасов иммуноглобулина в области хватит на месяц

07.11.2024 | 12:48

Министерство здравоохранения Пензенской области прокомментировало ситуацию с нехваткой антирезусного иммуноглобулина. Это жизненно важный препарат, который вводится с 28-й недели беременным с отрицательным резус-фактором.

Ранее стало известно, что уже полгода, как препарат и его аналоги в регионе пропали. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения.

В минздраве пояснили, что медицинские организации самостоятельно закупают иммуноглобулин человека антирезус Rho[D] и обеспечивают им нуждающихся женщин, готовящихся стать матерями.

«Действительно, в 2024 году были единичные обращения женщин Пензы на отсутствие иммуноглобулина в связи с несвоевременной поставкой данного препарата в регион», - признали в министерстве.

Сейчас запас иммуноглобулина в области есть в пределах месячной потребности. Идет закупка препарата по прямым договорам.

«Женщины, нуждающиеся в обеспечении иммуноглобулином, находятся на особом контроле у администрации медицинских учреждений для своевременного оказания им адресной помощи», - заверили в минздраве.