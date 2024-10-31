В Пензенской области исчез жизненно важный препарат для беременных

31.10.2024 | 13:16

В Пензенской области уже полгода как пропал препарат, который вводят беременным женщинам с отрицательным резус-фактором. Об этом рассказала на странице губернатора жительница региона.

«Почему в городских женских консультациях, роддомах, стационарах, аптеках отсутствует антирезусный иммуноглобулин? Препарат относится к жизненно важным и положен всем резус-отрицательным беременным женщинам с 28-й недели», - написала она.

Возмущенная пензячка отметила, что будущие матери, не получая препарата, рискуют жизнью и здоровьем еще не родившегося малыша.

«О каком повышении рождаемости может идти речь?» - задала она скорее риторический вопрос.

Ответ на обращение дали в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Действительно, иммуноглобулин Rho[D] рекомендуется беременной резус-отрицательной женщине с отрицательным уровнем антирезусных антител при резус-положительной принадлежности крови отца. Препарат вводится внутримышечно в 28-30 недель беременности.

«К сожалению, сегодня резус-иммунизация не может быть проведена из-за временного отсутствия этого препарата и его аналогов как в государственных медицинских учреждениях Пензенской области, так и на всей территории России», - раскрыли сложную ситуацию в минздраве.

Объяснение не удовлетворило пензячку. Она указала, что из-за отсутствия препарата возникает высокий риск развития гемолитической болезни плода.

«Почему за полгода существования данной проблемы производство препарата не налажено? Не отрегулированы пути поставок?» - попробовала уточнить женщина. Ответа не последовало.