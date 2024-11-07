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Общество

Пропажей препарата для беременных заинтересовалась прокуратура

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Прокуратура Пензенской области организовала проверку после сообщений в СМИ о том, что женщины, готовящиеся к материнству, не получают жизненно важное лекарство - антирезусный иммуноглобулин.

Его вводят беременным с отрицательным резус-фактором с 28-й недели. По информации от жителей региона, препарат пропал уже полгода назад.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области объяснили, что резус-иммунизация действительно не проводится «из-за временного отсутствия этого препарата и его аналогов как в государственных медицинских учреждениях Пензенской области, так и на всей территории России».

«Организована проверка исполнения законодательства в сфере здравоохранения после появления сообщений о нехватке препарата и его аналогов», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Светлана Артамонова.

Она добавила, что в надзорное ведомство обращений по поводу отсутствия своевременной резус-иммунизации не поступало.

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Источник — фото pxhere.com
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