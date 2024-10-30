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Общество

Сергей Златогорский: Про колесо обозрения буду думать потом

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Кузнецк некоторое время может обойтись без колеса обозрения. Такое мнение высказал глава города Сергей Златогорский на планерке во вторник, 30 октября.

«Читаю комментарии в соцсетях. Колесо обозрения в городе не эксплуатируется, выработало свой срок. По мирному времени, конечно, это проблема, но по мирному времени. Я думаю, что город какое-то время постоит без колеса обозрения», - заявил Сергей Златогорский.

Он отметил, что люди, которые жалуются на отсутствие аттракциона или расположение ледового дворца, знают, какое сейчас время и что за заботы у государства, у граждан. «Одни живут заботами колеса обозрения, ледового дворца, а другие последнюю копейку выскребают, чтобы бойцам СВО помочь», - возмутился глава города.

По его словам, в зоне спецоперации «наметились определенные контуры победы», но до нее еще далеко.

«Про колесо обозрения буду думать потом. А сначала буду думать, как помочь тем, кто воюет сегодня, и чем помочь», - подытожил Сергей Златогорский.

25 сентября 2023 года главе Кузнецка доложили, что парк «Нескучный сад» ждут проблемы. Аттракцион «Колесо обозрения», который приносит основной доход, не будет работать: таково решение Ростехнадзора.

Сделать старое колесо обозрения соответствующим требованиям нельзя, а новое, по словам Сергея Златогорского, стоит «как чугунный мост» - от 50 млн. «Мы себе такое не скоро позволим», - отметил он.

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