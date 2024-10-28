Россияне смогут выбрать вид новой банкноты 1 000 рублей

28.10.2024 | 13:50

Пензенцы вместе со всей страной смогут выбрать символы для новой 1 000-рублевой купюры, посвященной Приволжскому федеральному округу. Сообщение об этом появилось на сайте Центробанка.

На лицевой стороне банкнот разместят изображение Никольской башни Нижегородского кремля, как планировалось ранее. Выбирать будут символы для оборотной. На голосование выдвинут различные достопримечательности, памятники, сооружения, которые важны не только для жителей Приволжья, но и для остальных россиян.

Новая купюра должна была появиться в 2023 году, но тогда выпуск остановили из-за критики изображения Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани. Дело в том, что на здании, которое раньше было храмом, нет православного креста. При этом рядом расположен минарет с полумесяцем.

Теперь отбор символов сделают более открытым.

«При Банке России был создан консультативный совет по банкнотам. Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, затем его оценят жители страны», - говорится в сообщении.

Ранее в обращение вышли новые 100 и 5 000 рублей. Купюры номиналом 500 рублей, которая должна была появиться в 2024 году, пока ждать не стоит.

«Как заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора, релиз модифицированной пятисотрублевки откладывается. В нынешнем году этого точно не произойдет, и в Центробанке пока не дают прогнозов относительно сроков выпуска обновленных 500 рублей», - пишут «Известия».