В Пензе участились проблемы с работой светофоров

23.10.2024 | 12:06

На пересечении улиц Кирова и Карла Маркса в Пензе уже не первую неделю не работает светофор.

В городском управлении ЖКХ пояснили, что уполномоченная организация - МБУ «Пензавтодор» - осуществляет работы по модернизации устаревшего оборудования. До какого срока будет идти процесс, не уточняется.

Проблемы со светофорами в Пензе давно перестали быть редкостью.

Так, утром в среду, 23 октября, образовался огромный затор на правобережье при движении в сторону центра. Встали улицы Антонова, Измайлова, Казанская. Участники дорожного движения выяснили, что пробку создал пешеходный светофор.

«После нажатия кнопки пешеходом он моментально переключается. Народ идет вереницей, и каждый эту кнопку нажимает. Он сразу переключается, отсчета времени вообще нет», - рассказал один из водителей. «Вчера регулировали светофор пешеходный на ул. Измайлова. В сторону центра от кольца. Было 12 секунд [для] пешеходов. Сегодня сделали 5 секунд для машин, 99 секунд для пешеходов! Это такой прикол у тех, кто настраивал?!» - более подробно объяснила другая автовладелица.

Вторую неделю не работает светофор на Гидрострое, у торгового центра «Слава». «В результате обследования было обнаружено повреждение кабеля. В настоящее время специалисты занимаются его восстановлением», - объяснил представитель управления ЖКХ. Точные сроки завершения работ он назвать не смог. «Они будут зависеть от наличия необходимых материалов и сложности выполнения работ», - уточнил специалист.