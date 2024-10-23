«Кукушка съехала»: на ул. Измайлова пешеходный светофор создал пробку

23.10.2024 | 08:55

Утром в среду, 23 октября, в Пензе образовался огромный затор на правобережье при движении в сторону центра. Встали улицы Антонова, Измайлова, Казанская.

«Что происходит с движением на Измайлова? Пробка скоро до кортов будет», «30 минут из двора выехать не могу», - возмущались и недоумевали водители.

«Стоит в 2 ряда Измайлова в сторону центра от поворота на Сосновку и Антонова в сторону кругового. Плюс сам круг - затор в сторону Антонова», - описал ситуацию очевидец.

Участники дорожного движения объяснили пробку проблемами в работе автоматического регулировщика.

«Из-за пешеходного перехода проблема. После нажатия кнопки пешеходом он моментально переключается. Народ идет вереницей, и каждый эту кнопку нажимает. Он сразу переключается, отсчета времени вообще нет», - рассказал один из водителей.

«Вчера регулировали светофор пешеходный на ул. Измайлова. В сторону центра от кольца. Было 12 секунд [для] пешеходов. Сегодня сделали 5 секунд для машин, 99 секунд для пешеходов! Это такой прикол у тех, кто настраивал?! Все стоит в глухой пробке: Антонова, Измайлова, Ахуны и д. т.», - более подробно объяснила другая автовладелица.

«Светофор на пешеходном переходе всех тормозил. Кукушка у него съехала, похоже», - грустно пошутил еще один участник обсуждения.