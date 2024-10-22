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Общество

В Пензенском зоопарке у ламы Липы родился детеныш

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В Пензенском зоопарке лама по кличке Липа впервые стала матерью. Об этом сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видеозаписи видно, что лама-дочь активно изучает вольер, то пускаясь вскачь, то важно вышагивая, а лама-мать наблюдает за ней.

В зоопарке также рассказали, что малышку назвали Есенией.

Ламы - животные из семейства верблюжьих. Они широко распространены на территории Андских гор - в Чили, Аргентине, Боливии, Перу. Встречаются и на некоторых участках Северной Америки. Неприхотливость, выносливость и характер сделали их популярными домашними животными.

31 марта в зоопарке появилось пополнение в семье мини-овец породы уэссан.

А 5 декабря 2023-го впервые появился детеныш в семье восточных колобусов - краснокнижных приматов.

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