В Пензенском зоопарке у ламы Липы родился детеныш

В Пензенском зоопарке лама по кличке Липа впервые стала матерью. Об этом сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видеозаписи видно, что лама-дочь активно изучает вольер, то пускаясь вскачь, то важно вышагивая, а лама-мать наблюдает за ней.
В зоопарке также рассказали, что малышку назвали Есенией.
Ламы - животные из семейства верблюжьих. Они широко распространены на территории Андских гор - в Чили, Аргентине, Боливии, Перу. Встречаются и на некоторых участках Северной Америки. Неприхотливость, выносливость и характер сделали их популярными домашними животными.
31 марта в зоопарке появилось пополнение в семье мини-овец породы уэссан.
А 5 декабря 2023-го впервые появился детеныш в семье восточных колобусов - краснокнижных приматов.
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