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Из жизни

В Пензе в зоопарке родился восточный колобус неизвестного пола

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В Пензенском зоопарке впервые появился детеныш в семье приматов вида «восточный колобус». Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили сотрудники учреждения.

«Для нас это большая радость, ведь этот вид занесен в Красную книгу», - отметили специалисты.

В Пензенском зоопарке содержатся две самки и самец. Пол новорожденного пока не определили: мама прячет его.

У восточных колобусов блестящая черная шерсть на теле и белая - у морды. Но потомство появляется на свет белым и начинает темнеть после месяца.

В природе самка колобуса обычно рождает по одному детенышу примерно каждые 20 месяцев. Он сразу цепляется за шерсть матери и удерживается на ней. Другие самки в группе также могут заботиться о малыше.

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Источник — видео зоопарка
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