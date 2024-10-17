Рассказ о медведице, разыскивающей погибшего детеныша, оказался фейком

17.10.2024 | 12:48

В четверг, 17 октября, в федеральных и региональных СМИ распространилась информация о медведице, которая якобы появилась в селе Липлейка Спасского района Пензенской области.

Опубликованы кадры, где зверь запечатлен на улице населенного пункта. Также высказывалось предположение, что медведица ищет своего погибшего детеныша.

В региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ», что видео было снято на Камчатке и никакого отношения к Пензенской области не имеет.

Медвежонок появился в селе Устье Спасского района 12 октября. По словам представителей областного минлесхоза, в процессе отлова он получил травмы, несовместимыми с жизнью.

Ряд пользователей Сети высказали мнение, что медвежонка застрелили вместо того, чтобы оказать помощь. В итоге выяснением обстоятельств гибели животного занялась прокуратура.