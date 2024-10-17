Рассказ о медведице, разыскивающей погибшего детеныша, оказался фейком

В четверг, 17 октября, в федеральных и региональных СМИ распространилась информация о медведице, которая якобы появилась в селе Липлейка Спасского района Пензенской области.
Опубликованы кадры, где зверь запечатлен на улице населенного пункта. Также высказывалось предположение, что медведица ищет своего погибшего детеныша.
В региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ», что видео было снято на Камчатке и никакого отношения к Пензенской области не имеет.
Медвежонок появился в селе Устье Спасского района 12 октября. По словам представителей областного минлесхоза, в процессе отлова он получил травмы, несовместимыми с жизнью.
Ряд пользователей Сети высказали мнение, что медвежонка застрелили вместо того, чтобы оказать помощь. В итоге выяснением обстоятельств гибели животного занялась прокуратура.
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