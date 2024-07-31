Сетевое издание|18+|Среда|31 июл 2024|23:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензенской области повысили выплату контрактникам

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области с 1 августа повысится размер выплаты гражданам, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выплата составит 400 000 рублей. Мера поддержки действует до 31 декабря.

«Таким образом, с учетом единовременных выплат и заработной платы военнослужащего, в первый месяц после заключения контракта общая сумма составит более миллиона рублей. Все социальные гарантии и льготы участникам СВО и членам их семей сохраняются», - добавил Олег Мельниченко.

В заключение он написал, что все силы и средства, воля и энергия направлены на достижение победы в спецоперации.

Ранее стало известно о том, что Президент РФ своим указом увеличил единовременную выплату гражданам, заключившим контракт о военной службе для участия в СВО, до 400 000 рублей. Предыдущая сумма была установлена 2 ноября 2022-го и составляла 195 000 рублей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте