В Пензенской области повысили выплату контрактникам

31.07.2024 | 20:44

В Пензенской области с 1 августа повысится размер выплаты гражданам, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выплата составит 400 000 рублей. Мера поддержки действует до 31 декабря.

«Таким образом, с учетом единовременных выплат и заработной платы военнослужащего, в первый месяц после заключения контракта общая сумма составит более миллиона рублей. Все социальные гарантии и льготы участникам СВО и членам их семей сохраняются», - добавил Олег Мельниченко.

В заключение он написал, что все силы и средства, воля и энергия направлены на достижение победы в спецоперации.

Ранее стало известно о том, что Президент РФ своим указом увеличил единовременную выплату гражданам, заключившим контракт о военной службе для участия в СВО, до 400 000 рублей. Предыдущая сумма была установлена 2 ноября 2022-го и составляла 195 000 рублей.