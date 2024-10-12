В Земетчинском доме престарелых пресекли условный теракт

12.10.2024 | 11:15

В Земетчинском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошла тактико-специальная тренировка по пресечению террористического акта или действий, создающих угрозу его совершения.

Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Пензенской области.

На учениях были отработаны действия при обнаружении взрывного устройства и проведение аварийно-спасательных работ с минимизацией последствий теракта.

Сотрудники социального учреждения на практике закрепили порядок действий при совершении теракта и закрепили взаимодействие с полицией, спасателями и сотрудниками органов безопасности.

Представители силовых структур регулярно проводят практические занятия по противодействию условному противнику. Так, 9 октября на полигоне под Пензой бойцы специальных подразделений Росгвардии уничтожили огневую позицию «врага» с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

19 и 20 сентября учения прошли в Городищенском районе. По легенде в область проникли вооруженные диверсанты-разведчики, напали на полицейских и взяли заложников. Участники тренировки оцепили территорию, блокировали «членов диверсионной группы» в здании, нейтрализовали их и спасли «заложников».