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Общество

Под Пензой бойцы Росгвардии с помощью дронов разбили «врага»

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На полигоне под Пензой прошла учебная тренировка, на которой бойцы специальных подразделений Росгвардии уничтожили огневую позицию условного противника с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Занятие состоялось в среду, 9 октября.

Под Пензой бойцы Росгвардии с помощью дронов разбили «врага»

Для ликвидации «врага» использовались разные типы беспилотников. Сначала оператор дрона провел полномасштабную разведку местности. Обнаружив противника, готовящего засаду для поражения техники и людей, он сообщил координаты бойцам.

Под Пензой бойцы Росгвардии с помощью дронов разбили «врага»

Затем в воздух поднялись дроны-камикадзе с учебным гранатами, а также летательный аппарат с барабанным сбросом. Они успешное подавили условное вражеское формирование.

Под Пензой бойцы Росгвардии с помощью дронов разбили «врага»

«Бойцы успешно решили все поставленные задачи», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

24 сентября бойцы ОМОН «Страж» отработали навыки метания гранат из укрытия по условному противнику, находящемуся на различных дистанциях. Они сумели поразить все цели.

А с 17 по 19 сентября в Пензенской области прошли специальные учения сотрудников Росгвардии, направленные на обеспечение безопасности важных гособъектов и поиск условных преступников. В них участвовали все подразделения.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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