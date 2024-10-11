Под Пензой бойцы Росгвардии с помощью дронов разбили «врага»

11.10.2024 | 11:27

На полигоне под Пензой прошла учебная тренировка, на которой бойцы специальных подразделений Росгвардии уничтожили огневую позицию условного противника с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Занятие состоялось в среду, 9 октября.

Для ликвидации «врага» использовались разные типы беспилотников. Сначала оператор дрона провел полномасштабную разведку местности. Обнаружив противника, готовящего засаду для поражения техники и людей, он сообщил координаты бойцам.

Затем в воздух поднялись дроны-камикадзе с учебным гранатами, а также летательный аппарат с барабанным сбросом. Они успешное подавили условное вражеское формирование.

«Бойцы успешно решили все поставленные задачи», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

24 сентября бойцы ОМОН «Страж» отработали навыки метания гранат из укрытия по условному противнику, находящемуся на различных дистанциях. Они сумели поразить все цели.

А с 17 по 19 сентября в Пензенской области прошли специальные учения сотрудников Росгвардии, направленные на обеспечение безопасности важных гособъектов и поиск условных преступников. В них участвовали все подразделения.