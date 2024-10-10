В первый день отопительного сезона в Пензе потеплели батареи в 799 домах

10.10.2024 | 09:25

По состоянию на 19:00 среды, 9 октября, в Пензе подано тепло в 32 школы, 41 детский сад, 5 учреждений дополнительного образования, 26 объектов здравоохранения (в том числе 11 стационаров) и 799 многоквартирных жилых домов.

Также отапливаются 3 спортивных объекта, 15 учреждений культуры, 4 социальных и 7 образовательных организаций.

В администрации города напомнили, что регулировку гидравлического и теплового режимов предстоит закончить за 10 дней.

Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК на время старта отопительного сезона в многоквартирных домах должны обеспечить круглосуточную работу своих дежурно-диспетчерских служб.

«Достигнута договоренность о привлечении слесарей управляющих компаний к подключению многоквартирных домов, находящихся в обслуживании других организаций, для ускорения сроков пуска тепла в жилой фонд», - сообщил первый заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов.