Из реки Сердобы внезапно пропала вся вода

09.10.2024 | 10:10

Жители Сердобского района бьют тревогу: река Сердоба внезапно осталась без воды. Фото обнажившегося дна, на котором поблескивают редкие лужи, появились в Сети.

«ЧП случилось с рекой Сердобой 8.10.2024. Из русла реки исчезла вода. Погибла рыба и другие речные обитатели. А ведь она один из главных притоков Хопра, а Хопер в свою очередь впадает в Дон. Это целая экологическая катастрофа!» - написал один из местных жителей на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Я всю жизнь живу в Сердобске, и такого ни разу не было. Причем 3 дня назад она была нормальной», «Все просто в шоке, потому что такого я за 30 лет проживания в Сердобске не видела», - отметили люди.

«Есть предположение: прудов себе каждый умник наделал», «Каждый 5-й прудов наделал себе и спускает когда хочет», - высказали версию другие комментаторы.

Еще один участник обсуждения предположил, что причиной стала ошибка при регулировке уровня воды в реке с помощью шлюзов.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области направило запрос ответственным специалистам, которые установят причину обмеления Сердобы. Ответ должен быть получен не позднее 11 октября.