Сетевое издание|18+|Среда|9 окт 2024|11:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Из реки Сердобы внезапно пропала вся вода

Печать
Telegram

Жители Сердобского района бьют тревогу: река Сердоба внезапно осталась без воды. Фото обнажившегося дна, на котором поблескивают редкие лужи, появились в Сети.

«ЧП случилось с рекой Сердобой 8.10.2024. Из русла реки исчезла вода. Погибла рыба и другие речные обитатели. А ведь она один из главных притоков Хопра, а Хопер в свою очередь впадает в Дон. Это целая экологическая катастрофа!» - написал один из местных жителей на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Из реки Сердобы внезапно пропала вся вода

«Я всю жизнь живу в Сердобске, и такого ни разу не было. Причем 3 дня назад она была нормальной», «Все просто в шоке, потому что такого я за 30 лет проживания в Сердобске не видела», - отметили люди.

«Есть предположение: прудов себе каждый умник наделал», «Каждый 5-й прудов наделал себе и спускает когда хочет», - высказали версию другие комментаторы.

Еще один участник обсуждения предположил, что причиной стала ошибка при регулировке уровня воды в реке с помощью шлюзов.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области направило запрос ответственным специалистам, которые установят причину обмеления Сердобы. Ответ должен быть получен не позднее 11 октября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото со страницы Олега Мельниченко
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте