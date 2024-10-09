Названа причина обмеления реки Сердобы

09.10.2024 | 11:23

В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства объяснили причину внезапного исчезновения воды из Сердобы.

Об обмелении реки сообщили жители Сердобска. Они назвали случившееся экокатастрофой: русло обнажилось, а рыба и другие речные обитатели погибли.

«В связи с длительной жаркой погодой летом и аномально жарким сентябрем и началом октября в нашем регионе, а также отсутствием осадков на протяжении долгого времени уровень воды в реках Пензенской области значительно снизился. Это также отразилось и на уровне воды в реке Сердобе», - пояснили в минлесхозе.

По мнению специалистов, способствовать наполнению рек могут изменение погодных условий и обильные осадки.

Ситуацию взяла на контроль администрация Сердобского района. Чтобы исправить положение, решено открыть водосбрасывающий канал на переливной плотине в районе Сердобска.

«Это позволит прекратить накопление воды перед плотиной и выровнять уровень воды в реке Сердобе», - говорится в ответе.