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Общество

Названа причина обмеления реки Сердобы

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В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства объяснили причину внезапного исчезновения воды из Сердобы.

Об обмелении реки сообщили жители Сердобска. Они назвали случившееся экокатастрофой: русло обнажилось, а рыба и другие речные обитатели погибли.

«В связи с длительной жаркой погодой летом и аномально жарким сентябрем и началом октября в нашем регионе, а также отсутствием осадков на протяжении долгого времени уровень воды в реках Пензенской области значительно снизился. Это также отразилось и на уровне воды в реке Сердобе», - пояснили в минлесхозе.

По мнению специалистов, способствовать наполнению рек могут изменение погодных условий и обильные осадки.

Ситуацию взяла на контроль администрация Сердобского района. Чтобы исправить положение, решено открыть водосбрасывающий канал на переливной плотине в районе Сердобска.

«Это позволит прекратить накопление воды перед плотиной и выровнять уровень воды в реке Сердобе», - говорится в ответе.

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Источник — фото Den Den со страницы Олега Мельниченко во «ВКонтакте»
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