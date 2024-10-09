Администрация Сердобского района выполнила свое обещание и открыла водосбрасывающий канал на переливной плотине. Уровень воды в Сердобе начал восстанавливаться.
Работы были выполнены в 15:20, уточнили в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, как идет сброс воды.
Ранее жители Сердобска сообщили об обмелении реки. Они назвали случившееся экокатастрофой: русло обнажилось, а рыба и другие речные обитатели погибли.
В региональном минлесхозе ЧП объяснили погодными условиями: долгое жаркое лето и сентябрь повлияли на уровень рек в Пензенской области - он понизился. По мнению специалистов, способствовать наполнению рек могут изменение погодных условий и обильные осадки.
В свою очередь администрация Сердобского района взяла ситуацию на контроль и пообещала сбросить воду на плотине.
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