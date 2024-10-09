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Общество

Пензенцев приглашают убрать мусор с берега Сурского водохранилища

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В пятницу, 11 октября, все желающие могут присоединиться к Всероссийской экологической акции «Вода России».

Об этом сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Ценителей природы приглашают очистить от мусора берег Пензенского водохранилища (которое называют также Сурским) в районе села Золотаревка.

«Сбор участников акции состоится в 9:30 по адресу: г. Пенза, Лодочный проезд, 10. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по телефону 45-24-81», - уточнили в министерстве.

Пензенские экоактивисты постоянно участвуют в акциях по сбору мусора возле водоемов. Так, в июне с берега Сурского водохранилища вывезли на полигон около 10 кубометров отходов.

А в 2021 году с мая по октябрь добровольцы очистили берега и прилегающие акватории протяженностью 201 км, а объем собранного мусора составил 1 069 кубометров.

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