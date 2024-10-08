В Пензе клумбы опустели в преддверии холодов

08.10.2024 | 10:28

Совсем скоро осень вступит в свои права, перед приходом холодов в Пензе занялись клумбами.

«Однолетние цветы убирают полностью, многолетние обрезают или выкапывают для повторной посадки в следующем году», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Землю вспахивают, разравнивают, остатки растений удаляют, прилегающую зону приводят в порядок. Всем этим занимаются сотрудники МБУ «Пензавтодор».

В 2024 году для украшения Пензы высадили около 296 тысяч растений - это петунии, бархатцы, кохии, сальвии и алиссумы. Общая площадь цветников составила почти 6 000 кв. м.

Первые клумбы начали оформлять ко Дню Победы рядом с Монументом воинской и трудовой славы, в скверах «Проводы» и Пионерском. Для этого привезли более 36 тысяч растений из Подмосковья.