В Пензе клумбы опустели в преддверии холодов

Совсем скоро осень вступит в свои права, перед приходом холодов в Пензе занялись клумбами.
«Однолетние цветы убирают полностью, многолетние обрезают или выкапывают для повторной посадки в следующем году», - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Землю вспахивают, разравнивают, остатки растений удаляют, прилегающую зону приводят в порядок. Всем этим занимаются сотрудники МБУ «Пензавтодор».
В 2024 году для украшения Пензы высадили около 296 тысяч растений - это петунии, бархатцы, кохии, сальвии и алиссумы. Общая площадь цветников составила почти 6 000 кв. м.
Первые клумбы начали оформлять ко Дню Победы рядом с Монументом воинской и трудовой славы, в скверах «Проводы» и Пионерском. Для этого привезли более 36 тысяч растений из Подмосковья.
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