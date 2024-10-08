Сетевое издание|18+|Вторник|8 окт 2024|11:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе клумбы опустели в преддверии холодов

Печать
Telegram

Совсем скоро осень вступит в свои права, перед приходом холодов в Пензе занялись клумбами.

В Пензе клумбы опустели в преддверии холодов

«Однолетние цветы убирают полностью, многолетние обрезают или выкапывают для повторной посадки в следующем году», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Пензе клумбы опустели в преддверии холодов

Землю вспахивают, разравнивают, остатки растений удаляют, прилегающую зону приводят в порядок. Всем этим занимаются сотрудники МБУ «Пензавтодор».

В Пензе клумбы опустели в преддверии холодов

В 2024 году для украшения Пензы высадили около 296 тысяч растений - это петунии, бархатцы, кохии, сальвии и алиссумы. Общая площадь цветников составила почти 6 000 кв. м.

Первые клумбы начали оформлять ко Дню Победы рядом с Монументом воинской и трудовой славы, в скверах «Проводы» и Пионерском. Для этого привезли более 36 тысяч растений из Подмосковья.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации г. Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте