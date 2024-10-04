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Общество

Пензенцы выйдут на общегородской субботник 5 октября

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5 октября во всех районах Пензы пройдет общегородской субботник. Им должен был завершиться месячник по благоустройству, стартовавший 30 августа, но санитарный марафон решили продлить. Новый срок - до 1 ноября.

Соответствующее постановление 4 октября подписал и. о. главы города Олег Денисов.

Муниципальные служащие во время субботника наведут порядок на набережной Суры, в парках и скверах, на прочих общественных территориях. К ним могут присоединиться все желающие.

Неравнодушным к порядку горожанам предлагают посвятить этот день уборке двора или пространства, прилегающего к месту работы.

С продлением месячника продолжится бесплатный прием твердых коммунальных отходов (кроме строительного мусора) по путевкам районных администраций.

Весенний марафон по благоустройству, объявленный 20 апреля, фактически растянулся на полгода.

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