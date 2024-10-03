Решения призывной комиссии можно обжаловать в досудебном порядке

03.10.2024 | 19:46

В четверг, 3 октября, на брифинге, посвященном старту осенне-зимней призывной кампании, рассказали о ее новшествах. Так, у военнообязанных появилась возможность обжаловать в досудебном порядке решения, принятые комиссиями.

«Подать жалобу в призывную комиссию теперь можно в электронном виде через портал госуслуг. Сделать это можно и через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - в письменной форме (на бумажном носителе) при личном приеме», - уточнил начальник отделения учета граждан, подлежащих призыву на военную службу Никита Козлов.

Кроме того, с 15 октября получить интересующую информацию призывники и их родители смогут по прямым телефонным линиям:

- 8 (8412) 67-82-34, 8 (8412) 67-82-09 - военный комиссариат Пензенской области, график приема звонков - с понедельника по пятницу с 13:00 до 16:00;

- 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98 - Министерство обороны РФ, график приема звонков - вторник и четверг с 10:00 до 12:00.

Ранее врио начальника центра военно-врачебной экспертизы военкомата Пензенской области Леонид Федоров констатировал, что 60% решений о годности призывников с заболеваниями признаются ошибочными.

В осенне-зимний призыв ряды Вооруженных сил РФ пополнят около 1 000 человек из Пензенской области, отправка со сборного пункта начнется с 15 октября.