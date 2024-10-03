Отправка пензенских призывников в армию начнется с 15 октября

Осенний призыв в Пензенской области проходит в плановом порядке. Об этом на брифинге в региональном правительстве в четверг, 3 октября, заявил военный комиссар Андрей Сурков.
По его словам, ряды ВС РФ пополнят около 1 000 человек (в весенний призыв было чуть более 1 300).
Отправка со сборного пункта начнется с 15 октября.
«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учетную специальность, затем будут продолжать службу в соответствии с полученной военной подготовкой», - отметил Андрей Сурков.
Он подчеркнул, что призывников, срок службы которых истекает этой осенью, своевременно уволят и отправят домой.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀