Отправка пензенских призывников в армию начнется с 15 октября

03.10.2024 | 11:17

Осенний призыв в Пензенской области проходит в плановом порядке. Об этом на брифинге в региональном правительстве в четверг, 3 октября, заявил военный комиссар Андрей Сурков.

По его словам, ряды ВС РФ пополнят около 1 000 человек (в весенний призыв было чуть более 1 300).

Отправка со сборного пункта начнется с 15 октября.

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учетную специальность, затем будут продолжать службу в соответствии с полученной военной подготовкой», - отметил Андрей Сурков.

Он подчеркнул, что призывников, срок службы которых истекает этой осенью, своевременно уволят и отправят домой.