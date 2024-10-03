Сетевое издание|18+|Четверг|3 окт 2024|11:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Отправка пензенских призывников в армию начнется с 15 октября

Печать
Telegram

Осенний призыв в Пензенской области проходит в плановом порядке. Об этом на брифинге в региональном правительстве в четверг, 3 октября, заявил военный комиссар Андрей Сурков.

По его словам, ряды ВС РФ пополнят около 1 000 человек (в весенний призыв было чуть более 1 300).

Отправка со сборного пункта начнется с 15 октября.

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учетную специальность, затем будут продолжать службу в соответствии с полученной военной подготовкой», - отметил Андрей Сурков.

Он подчеркнул, что призывников, срок службы которых истекает этой осенью, своевременно уволят и отправят домой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте