Пензенский дуб могут признать памятником живой природы

03.10.2024 | 09:16

В Пензе дуб рядом с административным зданием областного клинического центра специализированных видов медпомощи могут признать памятником живой природы.

О том, что растение стало участником соответствующей программы, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте». В ее рамках в стране организовали масштабную работу по поиску и сохранению уникальных деревьев, возраст которых насчитывает сотни лет.

Сотрудники центра напомнили, что недавно попытались определить примерный возраст дуба. Результаты удивили всех: дереву может быть около 600 лет.

«Разумеется, экспертами Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» будут проведены четкие анализы и всесторонняя проверка, которая и даст однозначный ответ на вопрос, каков же реальный возраст дерева», - говорится в посте.

В медучреждении уверены, что этот дуб станет самым старым памятником живой природы в регионе.