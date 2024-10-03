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Общество

Пензенский дуб могут признать памятником живой природы

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В Пензе дуб рядом с административным зданием областного клинического центра специализированных видов медпомощи могут признать памятником живой природы.

О том, что растение стало участником соответствующей программы, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте». В ее рамках в стране организовали масштабную работу по поиску и сохранению уникальных деревьев, возраст которых насчитывает сотни лет.

Сотрудники центра напомнили, что недавно попытались определить примерный возраст дуба. Результаты удивили всех: дереву может быть около 600 лет.

«Разумеется, экспертами Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» будут проведены четкие анализы и всесторонняя проверка, которая и даст однозначный ответ на вопрос, каков же реальный возраст дерева», - говорится в посте.

В медучреждении уверены, что этот дуб станет самым старым памятником живой природы в регионе.

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Источник — фото ГБУЗ Пензенский областной клинический центр СВМП
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