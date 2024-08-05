На улице Ростовской в Пензе построят ливневую канализацию

05.08.2024 | 20:12

В 2024 году в Пензе начнется разработка проектно-сметной документации для строительства ливневой канализации на улице Ростовской.

Соответствующее поручение дал глава города Александр Басенко на совещании, состоявшемся в понедельник, 5 августа.

«Каждый год на этом участке в период паводка и обильных дождей образуются локальные подтопления, на ликвидацию последствий которых мы тратим бюджетные деньги», - напомнил он, подчеркнув, что проблему решит только ливневка.

Разработкой ПСД займется управление капитального строительства, уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

В марте этого года на Ростовской в очередной раз образовалась река. Для откачки воды местным жителям потребовалась срочная помощь коммунальных служб.