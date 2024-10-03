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Общество

Названы заболевания, которые чаще всего находят у призывников

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Никаких нововведений, как в порядке медицинского обследования, так и в расписании болезней, в период осенне-зимней призывной кампании не будет. Об этом врио начальника центра военно-врачебной экспертизы военкомата Пензенской области Леонид Федоров заявил на брифинге, состоявшемся в четверг, 3 октября.

Он рассказал о том, какие заболевания чаще всего определяются у призывников при проведении освидетельствования.

«Прежде всего эндокринные нарушения, нарушение питания. Говоря по-простому, ребята имеют недостаточное питание либо пониженное питание, которое ограничивает прохождение воинской службы по состоянию здоровья. Необходимо также отметить группу патологий костно-мышечной системы: болезни позвоночника, стоп. Эти болезни понижают показатели годности к службе.

Почему такое возникает? Я на этой работе не одно десятилетие, должен сказать: чем больше оборудования для проведения обследования, тем больше выявляется заболеваний. К примеру, появилось такое обследование, как МРТ, сразу увеличилось количество призывников с болезнями позвоночника: грыжей диска, протрузией диска, острыми поражениями», - перечислил Леонид Федоров.

Он напомнил, что раньше для профилактики такого рода заболеваний в школах организовывались занятия лечебной физкультурой. «Как-то сейчас это несколько отошло, хотя ребятам помогало», - отметил спикер.

В целом, по его мнению, какой-то отрицательной или положительной динамики в плане состояния здоровья призывников за последние десятилетия нет.

«Годность из года в год в пределах 74-75%. По Центральному военному округу мы в числе передовых, весной у нас было 74%, а в ЦВО в целом - 68%», - заключил Леонид Федоров.

В осенне-зимний призыв из Пензенской области в ряды Вооруженных Сил РФ отправятся около 1 000 человек, отправка со сборного пункта начнется с 15 октября.

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