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Общество

Названы дата и время масштабной проверки систем оповещения

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В среду, 2 октября, в Пензенской области, как и во всех регионах страны, пройдет проверка систем оповещения населения. 

Она начнется в 10:40. В течение 1 минуты на улице станут гудеть сирены, по радио и телеканалам будет подаваться сигнал гражданской обороны «Внимание всем!».

Таким образом оценят работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения граждан.

«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», - предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

1 октября в Пензенской области стартует месячник гражданской обороны. В его рамках в организациях и учреждениях всех районов региона организуют тематические учения, тренировки и практические занятия, проводят инструктажи и беседы, смотры готовности сил и средств гражданской обороны, смотры-конкурсы учебно-консультационных пунктов, учебно-материальной базы, внештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО.

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