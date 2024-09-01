Основной ремонт Тропы здоровья начнут в сентябре

01.09.2024 | 12:55

К основным работам по ремонту Тропы здоровья в Пензе приступят в сентябре. Пока подрядчик укрепил шпунтами дорожку в районе «Самоварника».

По словам начальника управления капитального строительства города Вадима Астафьева, рельеф местности непростой, есть крутые спуски, поэтому требуется оценить несущую способность грунта.

«Для устранения дальнейшего обвала этих мест необходимо их укрепить шпунтами. Первый пробный шпунт в районе «Самоварника», в самой нижней точке, уже забили, провели испытания, добились необходимого результата», - цитирует Астафьева телеграм-канал управления.

Все технические решения по ремонту тропы приняли. На предстоящей неделе обсудят вопросы обновления электросетей, определят, где сделают усиление, подпорные стенки, где установят скамейки.

Астафьев добавил, что составление проектно-сметной документации и ремонт выполняются параллельно. В полном объеме ПСД планируют разработать в течение двух месяцев.

Всего на обновление Тропы здоровья выделено 100 млн рублей.

Ранее стало известно, что конечной точкой отремонтированного объекта станет улица Красная. Там хотят заасфальтировать дорогу и привести в порядок лестницу, ведущую на Кураева.