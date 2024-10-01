На улице Кирова убрали установленные по ошибке знаки

01.10.2024 | 13:15

Новые дорожные знаки, к которым пензенские водители не успели привыкнуть, убрали с перекрестка улиц Кирова и Карла Маркса.

Их поставили на прошлой неделе. Знаки указывали, что, направляясь по Кирова в сторону улицы Калинина, можно ехать прямо только по левой полосе, запрещали разворот и с правой полосы разрешали лишь поворачивать направо, на Карла Маркса.

Водители отнеслись к нововведению неоднозначно. «Бутылочное горлышко для чего?», «Руководствовались, скорее всего, тем, что общественный транспорт может ехать прямо, а машины направо. Вместо выделенки», «Это настолько странно, что нет слов», - высказались пензенцы в соцсетях.

30 сентября в управлении ЖКХ отреагировали на сигналы горожан. «Этот знак был установлен по ошибке, в ближайшее время будут внесены изменения. Движение прямо разрешено по двум полосам», - сообщил представитель ведомства во «ВКонтакте».

Утром во вторник, 1 октября, знаки с перекрестка улиц Кирова и Карла Маркса исчезли так же внезапно, как и появились.