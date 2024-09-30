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Общество

В Пензе заменят знак на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса

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Пензенцам не стоит переживать по поводу нового дорожного знака на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса. Установку прокомментировали представители городского управления ЖКХ.

Знак появился 28 сентября. Он запретил ехать по перекрестку в сторону Калинина по правой полосе, ее отдали желающим повернуть на Карла Маркса. Левая полоса стала использоваться для движения прямо.

Пензенским автолюбителям идея не понравилась.

«Это настолько странно, что нет слов», «Зачем?» «Ну с левой полосой все ясно. Если кто-то встает на разворот, то полоса встает за ним. А зачем по правой запрещать движение прямо? Там же и дальше две полосы», «Чтоб больше пробок было на подъеме. Особенно зимой», - написали горожане в Сети.

На сообщения ответили представители городского управления ЖКХ. Оказалось, знак установлен по ошибке.

«В ближайшее время будут внесены изменения. Движение прямо разрешено по двум полосам», - сообщили специалисты.

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